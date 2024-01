Jaanikaunapuu annab kakao magusa aseaine ja tema seemnetest kujunes vääriskivide kaaluühik karaat

Jaanikaunapuud tuntakse ka jaanileivapuu nime all ja tema vilju jaanileibadena. Jaanikaunad on tuntud maiustus, mida Euroopas traditsiooniliselt just jõuluajal müüdud. Kuid maiustusena olid need tuntud juba Vanas Egiptuses, kus taime kajastati hieroglüüfil, mida kasutati sõna “magus” vastena.