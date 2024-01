RETSEPTID | Särtsakad talvised road tervist turgutavast granaatõunast

Granaatõun on tuntud paljude tervisele kasulike omaduste poolest. Teada on, et granaatõun aitab puhastada organismi jääkainetest. Seemnekestadest saadud õli noorendab nahk ning sisaldab F- ja E-vitamiine. Granaatõuna seemneid on arstid juba ammustest aegadest soovitanud süüa tervise turgutamiseks. Granaatõunas on palju kiudaineid, kaaliumi, C-vitamiini ja antioksüdante.