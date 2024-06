Tahad, et püsilillepeenral oleks kogu suve õisi? Siin on 15 kaua õitsevat ja kaunist lille

“Kliendid kurdavad sageli, et ei saa aru: kevadel istutati oma aed täis, aga suvel ei õitsenud midagi. Siis selgitan, et nad ostsid n-ö emotsiooni ehk kevadel õitsevaid liike-sorte. Alati lähevad ju paremini müügiks need taimed, millel õit ka näha on. Ja kevadel ostetakse taimi ju kõige innukamalt, ” avaldab Ülli-Riina lihtsa põhjuse, miks agaral taimeostjal ei pruugi suvel aias õisi olla.