Meistrid monteerivad laua algdetailideks. Lauaplaat keeratakse tagurpidi, näoga vastu lauda, ja arvestades “patsiendi” kehva seisundit, on pehmenduseks all sile riie. Enne tegutsema hakkamist tugevdatakse pealmist spoonikihti veel maalriteibi ribadega.

Nüüd eemaldatakse viis vettinud ja pehkinud spoonikihti aga nii, et enne pealmine kiht jääks terveks. Edasi lõigatakse täpselt raami sisse mahtuv ümar ketas, nüüd on see kaheksakihilisest vineerist.