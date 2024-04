VIDEOD | Nipid, kuidas kevadel aiamulda väetada, et taimed saaksid kõhu täis

Näiteks murule on vaja vähemalt 15 cm mulda, kui aluspinnas on mõnevõrra savikas (saviliiv, liivsavi). Pae peal ja liival peaks murualuse mullakihi paksus olema juba 25–30 cm. Peenardel ja hekkide all peaks mulda olema 50 cm ning suuremate puude ja põõsaste istutuskohal isegi 80–100 cm.