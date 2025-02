Kurkum on kuldsete risoomidega toiduvürts, mida süües saab toetada ka oma tervist

Kurkum on oma farmakoloogilise mõju poolest üks põhjalikumalt uuritud toiduvürtse. On avastatud kurkumi tsütotoksiline toime vähirakkude suhtes – põhjustab vähirakkude hukkumist, ilma et terved rakud kahjustuksid.

Soovituslik päevane annus on 2 g kuivatatud kurkumirisoomi või 9 g värsket risoomi. Sapikivitõve ja sapipaisu puhul on aga kurkumi kasutamine vastunäidustatud.

Väärtuslikud kollajuured

Tervendavate ja kulinaarsete omaduste tõttu kasutatakse ka teisi kollajuure perekonna esindajaid. Nende hulgast tuntumad on lõhnav kollajuur (C. aromatica), mida hinnatakse rohkem kondiitritööstuses ja peetakse harilikust kollajuurest isegi paremaks vürtsiks. Tärklise-kollajuurt (C. zanthorrhiza) tuntakse ka jaava ingverina, kuna ta on pärit Jaava saarelt. India kollajuur

(C. amada) on India idaosast pärinev taim, millelt saadav mangoingver sarnaneb maitselt ja aroomilt toore mangoga ning sobib hästi karrisegudesse ja marinaadidesse.