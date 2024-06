Drenaažikaevu varjamiseks rajatud turbapeenart ehivad rododendronid ja rabarber

Elutoa aknast välja kaedes nägin aga vana drenaažikaevu, mille taustaks on suured puud. Drenaažikaevu ümber oli majaehituse käigus maakivisid kuhjatud – no lihtsalt üks inetu kuhi oli. Mingil hetkel sai kuhja juurde rabarber istutatud, aga see ei teinud asja eriti palju paremaks. Istusin ja vaatasin, kuidas päike liigub nii, et lõuna paiku langevad kivihunnikule teeäärsete puude varjud ja tekkis idee teha kaevu ümber turbaaed