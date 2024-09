Polüvitamiinidega võrreldavaid marju andvat pihlakat nimetati vanasti ka leivapuuks

Oma kodumaiseid pihlakaliike loeme kokku kolm. Lisaks üldlevinud harilikule pihlakale (Sorbus aucuparia) kasvab Lääne-Eestis ja Saaremaal samuti pihlakate perekonda kuuluv pooppuu (S. intermedia) ning Saaremaa lääneosas looduskaitsealune tuhkpihlakas (S. rupicola). Kaks viimast on küll lihtlehtedega, aga samasuguse tugeva lehekonsistentsiga nagu hariliku pihlaka liitlehedki. Pooppuu leht on ka kenade ümarate hõlmadega, peaaegu poolel teel, et muutuda jaguseks ja siis juba liitleheks.