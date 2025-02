Mida sisaldab voodipesu ja kuidas valida kõige mõnusamad linad?

Voodipesukangaste valmistamisel eelistatakse eelkõige looduslikke tekstiilkiudusid – peamiselt puuvilla, aga ka lina ning luksuslike voodipesude puhul siidi.

Erinevad kiud

Puuvilla- ja linakiu eelisteks teiste kiudude ees on näiteks nende hügros­koopsus ning hea õhuläbilaskvus, samuti need kiud ei elektriseeru.

Kuid voodipesukangad võivad koosneda ka keemilistest kiududest. Kasuta­takse sünteetilisi kiudusid nagu polüester või tehiskiududest (bambus)­viskoosi ja lyocell’i (rohkem tuntud kaubandusliku nimega TENCEL®).

Kui sünteetilised kiud on valmistatud mittetaastuvast toormest, siis tehiskiudude valmistamiseks kasutatakse näiteks puidutselluloosi või puuvilla. Keemilisi kiude sisaldavatel materjalidel võib esineda, kui võrrelda neid looduslike kiududega, topilisust. Sünteetilised kiud ka elektriseeruvad kergesti. Et leida tasakaal eri kiudude omaduste vahel, kasutatakse neid väga sageli ka kiuseguna, näiteks polüesterkiud segatud puuvillaga.

Viimastel kümnenditel on laialdasemalt hakatud kasutama ka nn bambusviskoosi. See ei ole samaväärne loodusliku bambuskiuga. Bambusviskoosile omistatakse sageli antibakteriaalseid omadusi, kuna looduslikul kiul on need omadused olemas. Kahjuks loodusliku bambuskiu töötlemise käigus viskoostehiskiuks paljud positiivsed omadused nõrgenevad või kaovad sootuks.

Oluline on ka struktuur

Kõige tavapärasemad voodipesukangad on labases siduses, näiteks nagu perkalis, mis on väga tihe ja vastupidav puuvillane riie. Voodipesukangaste valmistamisel kasutatakse sagedasti ka satäänsidust, mis annab voodipesule pehmuse. Sellised voodipesukangad on enamasti puuvillased, puuvilla-polüestri segust või polüestrist valmistatud. Kummiga aluslinasid valmistatakse ka trikotaažkangast, mis annab voodilinale hea venivuse.

