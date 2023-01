Oma kogemus - kuidas tõrjuda õuest tuppa trügivaid närilisi

Kõige tõhusam hiirepüüdja on muidugi kass. Kuna meie peres on kassiallergikuid, kelle silmad selle imelise kiskja läheduses paiste lähevad, ei tulnud kassi võtmine kõne alla. Neile, kelle peres allergikuid pole, julgen seda vahendit soovitada. Kass on autonoomne ja aitab oma nurrumisega ka hingehädade vastu. Vanasti sai sellise looma endale soetada vaid ühe sukanõela eest.