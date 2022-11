Seebita noored viljapuud sisse ja hulk teisi nippe, kuidas aiataimi talvel metsloomade eest kaitsta

Talvel, kui lumi on paks ja toidupoolis metsas kesine, kibelevad metsloomad aedadesse, et saada mõni suutäis pisutki hõlpsamalt. Seetõttu ähvardab oht viljapuid ja marjapõõsaid, aga ka tammesid, vahtraid, jalakaid ning noori kuuski, mände ja lehiseid. Viimaseid, eriti sordi­taimi, eelistavad metsloomad seetõttu, et nende söömine leevendab ka janu.