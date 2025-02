13 ilunippi, mis kallima kingitud roosidel närbuda ei luba

Paljud püüavad lõikerooside iluaega pikendada sellega, et viskavad nad vanni külma vee sisse. See on täiesti vale! Õielehtede vahele tunginud vesi rikub õied ära. Eriti õrnad on just heledad sordid. Ohtlik on isegi kondensatsioonivesi, mis tekib suvel tsellofaanpakendile. See tuleb sealt kohe eemaldada.