Sada aastat vanad metallahjud kütavad tänagi toa soojaks

“Halloo? Mis teoksil?” See oli sõbranna, kes helistas. “Ei miskit erilist, sõidan siin ahjuga kodu poole,” vastasin. “Misasja?” kostis toru teisest otsast. “Tõsi jah, mul on auto peal praegu saja aasta vanune ahi Norrast, just ostsin, ja homme paneme kokku!” kiitsin mina. “Sa oled ikka puhta ogaraks läinud,” ohkas sõbranna.