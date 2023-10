Nõiapuuliste hulka kuuluv võlupõõsas võlub kevadel õite ja sügisel lehtedega

Kevadel on aedades palju õitsvaid puid ja põõsaid, kuid tooni annavad siiski küllalt sarnaste valgete õitega õuna-, kirsi- ja ploomipuud. Võlupõõsad on kevadiste õitsejate seas erandiks. Selle sümpaatse põõsa õied on nii erakordse välimusega, et neid pole võimalik ühegi teise taimega segi ajada, ning kes on enesele juba kord võlupõõsa selgeks teinud, ei unusta teda enam kunagi.