Koduaeda veesilma rajamine on kättevõtmise asi, kuid tulemus võib muuta aia palju nauditavamaks

Kõige lihtsam on panna maa sisse plastist tiigivorm, elastset basseinikilet kasutades saate veesilmale anda aga just sellise kuju ja suuruse, nagu teile meeldib. Märgistage see maapinnale ja koorige kujundi seest murukamar. Viige see varju, sest hiljem võib mätast vaja minna kallaste viimistlemisel.