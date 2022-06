Peotäis libedat, kamalutäis karvast ehk mis taimedest viht kuidas tervisele mõjub

Kõige paremad vihad pidavat saama siis, kui teha need enne jaanipäeva ning vana kuu ajal. Räpina kihelkonnas on suisa öeldud. “Enne jaanipäiva viha teet, siis on rohuviha, pääle jaanipäiva on hariliku.” Jaanipäevaks on puulehed juba välja arenenud, kuid oksad nii vähe puitunud, et hoiavad lehti veel tugevalt kinni. Mida hiljemaks vihateoga jääda, seda enam kipuvad need lehti puistama.