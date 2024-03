Noored ajasid kööki kavandades sisustusfirmadel juhtme kokku. Olukorra päästis vanaonu

Nüüd on nad õnnelikud, et sobivat korterit ei leidnud. Järvekülla uude majja kolides rõõmustas noort peret eriti, et oli võimalik ruume oma soovi järgi kujundada. Unistatud vanaldaste seinte asemel olid neil nüüd uued. Aga kuna naturaalne puit oli perenaisel ikka hingel, pandi osale seintele kergelt pleekinud ilmega puitparkett. Seina- ja põrandaliistude asemel kasutati köit ja valgeid merekive. Tulemus üllatas kõiki, eriti parketimüüjaid. “Nad imestasid, et nii on võimalik. Palusid, et saadaksime oma seintest pilte ka neile, et kliente inspireerida,” meenutab Merilin.