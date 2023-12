FOTOD | Maakodu 2023. aasta ägedad köögid püstkojast kuni lossi kõrvalhooneni

Õnne talu Mornas

Kajussaare talu

Aadu Juhkental on ligi 30 aastat olnud Vändras asuva Valley vaibavabriku omanik. Vändrast on ta ka pärit. Vaibavabrikust 13 km kaugusel asub Juhkentalide pere maakodu . Köök on Euroakadeemia sisearhitektuuri eriala lõpetanud perepoeg Ingemari looming ning valmistatud oma metsa puudest ja servamata laudadest.

Uusarendus Tartu lähedal

Getter Madison jäi oma ohtrate tätoveeringute ja värviliste juustega televaatajatele silma Eesti parima pagari saates. Getter peab ülitähtsaks köögitasapinna materjali ja sellega on tal vedanud – purunematu tehiskivi, millele ei jää plekke ja millega ei juhtu midagi. Valamu on musta värvi ja alt uputatav, selle saab paigaldada kivitasapinna sisse. Väga praktiline on, et ei jää ääri, kuhu koguneks mustust. Neljakandiline ja piisavalt suur valamu on palju praktilisem kui väike ja ümmargune. Segistil on dušisüsteem ja välja tõmmatav vabavoolik, mis on mugav, kui on vaja näiteks potte veega täita.