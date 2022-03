Tervislikke "komme" andvat füüsalit on kerge kasvatada

Suurem osa aiapidajaid teab ilmselt harilikku füüsalit (Physalis alkekengi), ehkki võib-olla mitte selle nime all. See erk­oranžide paberlaternakujuliste viljadega vastupidav ja mõneti isegi pealetükkiv ilutaim on tuntud ka hiina laterna ja juudikirsi nime all. Ent kodustes köögiviljaaedades kasvatatakse füüsaleid veel üsna vähe. Sellest on kahju, sest neid kasvatada on küllalt lihtne.

Köögiviljana tuntakse kolme füüsaliliiki: maasikfüüsalit (Physalis pubescens), mehhiko füüsalit (P. ixo­carpa) ja peruu füüsalit (P. peruviana). Nad kõik on soojanõudlikud ja meil kasvatatakse neid üheaastaste rohttaimedena.