AIAKUJUNDAJA SOOVITAB | 13 püsilille, mis õitsevad juba maikuus

Kevadel ja varasuvel õitsevad püsililled võivad pahatihti suvel minna puhkeolekusse, siis maapealsed osad kuivavad. Õnneks panustavad paljud püsililled siiski ka pärast õitsemist meie aia kujundusse ja need liigid on veelgi hinnatumad. Mitte et üks oleks teisest parem või halvem, lihtsalt tuleb meeles pidada, et puhkefaasis olevatele taimedele midagi peale ei istutaks, kuigi tühi koht peenras meelitab. Mõnikord on ju taimi ostetud kokku rohkem, kui aias vaba mullapinda leidub.