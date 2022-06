MEISTER ÕPETAB | Just nii valmivad kõige paremad kiired soolakurgid

Selleks et ka värskelt soolatud kurgid jääksid krõmpsud, tuleks neid hoida vähemalt 4 tundi külmas vees, seejärel hoolikalt pesta ja lõigata varrepoolsed otsad maha, et soolvesi imbuks kurkidesse võimalikult kiiresti.

Kõige peale tuleb asetada mõni raskus (risti asetatud puupilbaste peale kas korralikult puhtaks pestud ümmargune maakivi või veega täidetud purk), et kurgid pinnale ei tõuseks. Olenevalt toatemperatuurist on värsked hapukurgid söömiskõlblikud juba päeva-kahe pärast.

2,5 kg kurkide jaoks sobib suuruse poolest hästi näiteks 5 l klaaspurk, kuhu see kogus kenasti ära mahub. Kui juhtub nii, et kõiki värskelt hapendatud kurke ei jõua kiiresti ära süüa, võib need ümber tõsta väiksemasse nõusse ja säilitada külmkapis. Seal säilivad kurgid kenasti mõnda aega, ilma et nendega midagi juhtuks.