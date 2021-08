Tahad teada, millisest õunasordist saab parimat mahla? Vaata järele!

Mõni sort on liiga vähe mahlane, mõni jällegi lootusetult hapu, millist siis valida?

`Sügisjoonik`

On üks parimaid mahlaõunu. Sobib hästi ka hoidistesse ja kuivatamiseks. See on ideaalne sort koduaeda neile, kes armastavad talvevarusid koguda.

`Krista`

Tiheda valge, mahlase ja magushapu viljalihaga õun. Sobib hästi mahlaks, aga ka niisama söömiseks.

`Treboux` (ehk Pärnu tuviõun ehk Lambanina)

Viljaliha valge, peeneteraline, mahlane, väga maitsev sobib nii värskelt söömiseks kui kompotiks, kuivatamiseks ja mahlaks.

`Melba`

On juba väga levinud sort meie koduaedades. Just see sort on parim klaasjate õunatükkidega keedise valmistamiseks ning sellest saab ka suurepärast mahla juhul kui seda maitsvat õuna enne lihtsalt ära ei sööda!

`Liivi kuldrenett`

See lugematul hulgal auhindu võitnud sort on parim niisama süüa ja kompotiks - head moosi sellest ei saa, kuna laguneb keetes vaevaliselt. Paljud aednikud valmistavad ka sellest sordist entusiastlikult imemaitsvat mahla, kuigi need õunad seda just palju välja ei anna.