HÜVA NÕU | Mida ette võtta, kui õunad on koitanud või hakanud puu otsas mädanema

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse tootmisjuht Kersti Kahu selgitas, et mädanevate õunte ja ka teiste puuviljade puhul on kurja juureks puuviljamädaniku seen, mis levib kevadel, kui on sooja ja ka veidi niiksust. „Kui üks õun kahjustus, siis levib see edasi ja kahjustuvad ka teised, nii et mida tihedam puu, seda rohkem kahjustust on,” lisas Kahu.