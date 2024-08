Tõhusad nipid, kuidas päästa viinamarjasaak ligi tikkuvate herilaste käest

Vigastatud marjadest on mugav magusat mahla imeda kärbestel ja mesilastelgi. Kui herilasi on väga palju, lausa tuhandeid, võivad nad rikkuda suurema osa saagist, halvimal juhul aga nahka pista kõik viinamarjad. See viimane olukord on eriti tuttav neile, kellel kodus lõunaseina ääres või kasvuhoones vaid üks või kaks viinapuud ja saak seetõttu eriti kaua oodatud ning hinnaline.