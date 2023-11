Maakodu sõitis Valgamaa metsade vahele, Soontaga looduskaitseala servas asuvasse Salu tallu, et unistuste maakodu kööki oma silmaga näha ning meistri ja pererahvaga rääkida. Kohapeal selgus, et selles talus on suisa kolm sama meistri ehitatud kööki: üks elumajas, teine jahimajas ja kolmas selle terrassil. “Nüüd võib kolm naist võtta, igasse kööki üks,” naerab Salu talu peremees Lauri Uibopuu.