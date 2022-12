FOTOD | Vaata ja imetle - maakodude selle aasta 12 põnevat kööki

„Olin alati unistanud söögitoast, kus oleks vajadusel bufeepinda, piisavalt kappe, kus hoida nõusid, ning kutsuvat soojust mõnusateks õhtusöökideks sõprade ja pere ringis. Söögitoas on meil nüüd kamin, mille praksuv tuli loob koduse ja sooja atmosfääri.“

„Kui varasemalt asus köögi kõrval elutuba, siis minu soov oli nüüd trepiga ruumi sisse seada hoopis söögituba . See on justkui köögi pikendus ja teeb niigi avara köögiosa veel suuremaks,“ kirjeldab Sälli Hinrikus.

Esimene kohtumine tulevase maakoduga oli Mari-Annile hirmutav, aga samas vägagi romantiline. „Jõudsime siia, hein oli rinnuni, ei teed ega rada. Ma kardan nii hirmsasti usse. Olin kindel, et kõik ümbrus kubiseb nendest, ja keeldusin edasi minemast. Martin siis võttis mu kätele ja kandis majani!“ meenutab Mari-Ann heldinult.

Mari-Ann ja Martin Raisma on tõelised ehitusentusiastid

Köögist köetav suur leivaahi küpsetab siiani väga hästi. Kui see kuumaks köetakse, jagub soojust mitmeks päevaks.

Maja südames on köök, kust lähevad uksed igasse ilmakaarde – majas on neli tuba. „Ühest küljest on köök maja keskel väga mugav – näed siin olles valguse liikumist, valitsed pilguga kõiki ruume –, aga köögis on kuus ust ja seetõttu ei mahuta siia väga palju asju,“ räägib Mart. „Vanasti oli muidugi asju inimestel vähem.“

„No mis mul kaotada on, selline suur kuldne kuu on mehel seljas, tuleb ja tahab abielluda!“ ütleb kunstnik Mariliin Kindsiko-Singh, kes on koos indialasest abikaasaga loonud kodu Põlvamaale kunagisse Rasina küla poodi.

See, et pliidirauda enam polnud, välisuks oli katki ja vesikloseti asemel oli majas kuivkemmerg, polnud neile mingi mure. Koliti ühte otsa sisse ja hakati teisest otsast kõpitsema.

Omapärane köögimööbel on oma pere kätetöö. „Sellist asja, et tellime mõnest firmast köögimööbli, ei tulnud meile mõttessegi. Kuna köök on suur, otsustasime kohe, et keskele tuleb köögisaar koos tänapäevase pliidi ja ahjuga,“ tutvustab perenaine köögi sisustamise saamislugu.

Sadevälja, üks neljast Karla küla aiandus­talust, on aiahuviliste seas tuntud oma uhke kollektsioonaia ja põneva sorti­mendiga puukooli tõttu. Talu praegune pererahvas, Jana ja Margus Proos asusid Koselt siia alaliselt elama veidi üle kümne aasta tagasi.

Mõisa ostes olid köögi seinad kaetud küprokiga, nagu ka kõigis teistes tubades, ning praeguse uhke pliidi asemel oli katkine kamin. Küproki ja seina vahe oli musta hallitust täis ja seenetas. See tuli kõik eemaldada, seinad puhastada ja vuugid uuendada.

Mr Singhi kolmas suur armastus oma abikaasa ja kunsti kõrval on kodumaa toit. Ema on andnud talle kaasa suurepärase retseptipagasi ja huvi söögitegemise vastu. Nüüd peab perekond Singh suviti oma kodus pop-up-kohvikut Rasina Rosinad ja talvisel ajal on Tartuski võimalik nautida Mr Singhi köögi parimaid palasid.

Eesti kauneim maakodu 2022

„Mäletan väga hästi esimest korda, kui ta mind siia tõi,“ meenutab Siret Kivistik, kuidas abikaasa Joel Põhja ta kaheksa aastat tagasi peaaegu Eesti idapiirile sõidutas. „Koht asus täielikus perifeerias ja sõit mööda kruusateed kestis terve igaviku!“

Otsus kasutada mürkrohelist värvi ei tulnud lihtsalt. Kindluse mõttes tegid nad oma Instagrami kontol taustauuringu, ka köögimeister küsis: kas te olete ikka kindlad? „Mehed olid töökojas naernud, et kes küll sellist värvi tahab. Ja kui kõik kõrval kõhklevad su valikus, hakkad ka ise natuke kahtlema,“ möönab Siret.

Naistevalla maja

Liia Moorits ja Raivo Rebane on nelja aastaga loonud omale muinasjutulise kodu.

„Hakkasime arutama, millist kodu me tahaksime. Mingeid erilisi vaidlusi meil polnud, meie maitsed sobivad, järjest täiendame teineteist,“ ütleb Liia. „Meil on nii, et üks ütleb mingi mõtte ja teine haagib sellega kohe. Oleme hästi kokkusobiv tandem ja meile istub koos tegutsemine,“ kinnitab ka Raivo.

Nipernaadi tee

See, et Toomas Lääts veedab nüüd kõik oma vabad hetked Alliklepal asuvas maakodus, on süüdi tema lapsepõlve Saaremaa, „ Nipernaadi“ film ning emalt külge poogitud vajadus enda ümber ilu näha ja seda ise luua.

„Mulle tegelikult ei meeldi väga palju erinevaid värve koos kasutada, mulle meeldivad pigem erinevad toonid koos. Ma olen täielik disainifänn, aga siin ma läksin oma maitsetunnetusega täiesti teadlikult veidi vastuollu. Tahtsin iseennastki üllatada, et mul oleks siin olles hästi helge tunne,“ räägib ta.

