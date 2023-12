Kutsikat jõulukingiks valides tuleb need asjad enne läbi mõelda

Kui ajast rääkida, siis ühest koolivaheajast ei pruugi piisata, et õpetada koeratitele selgeks, et pissi- ja kakakoht on õues, muust rääkimata. Sellise lootusega kiputakse aga just enne jõule kutsikaid võtma – hea pikk ja ilus püha, kingituste aeg, kõik on kodus ja saavad kutsikaga tegeleda. Sellised lood jätkuvad liiga tihti nagu halvad muinasjutud.