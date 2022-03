Märtsiööd on veel külmad ja taimedele on kõige parem, kui lumi sulab ajapikku.

Kõik on näinud, et lume alt välja ulatuvate kuivanud varte ümbert hakkab lumi kõigepealt sulama ja lõikamata pealsed tekitavad taimedele vajalikke õhukanaleid. Neid saab vabalt ise rehavarre või mõne muu käepärase pulgaga juurde teha.

Vaata oma aknalaudadel kasvavad taimed üle ja tee plaan, kelle peab ümber istutama, kelle tagasi lõikama ja kes vajab lihtsalt veidi rohkem turgutust.