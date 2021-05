TEADLANE SELGITAB | Miks võililled sellel kevadel nii suured on?

Maakodu peatoimetaja Kadri Tramm ja tegevtoimetaja Eva Luigas panid oma suvekodudes tähele, et võililletaimed on sellel kevadel eriti lopsakad. Küsisime teadlaselt, mis on juhtunud.