Lillepeenar vajab sügisel korrastamist, et taimed kasvaksid järgmisel aastal lopsakalt

Osa aiapidajaid on seda meelt, et püsikuid ei peagi maha lõikama ning kõik, mis loodus on andud, loodus ka tagasi võtab. Nii jäetaksegi taimepealsed lõikamata, samuti ei riisuta ära puude ja põõsaste mahalangenud lehti. Alles kevadel lõigatakse varred maha, tükeldatakse ning jäetaksegi samasse kõdunema ja looduse ringet taastama.

See kõik on täiesti omal kohal, kui teie valduses on avar looduslik aed, kus leiavad talvise pelgupaiga ka kasulikud putukad ja kõhutäidet linnud. Kui aga unistuste aed ei ole ühe üle ilma tuntud maastikuarhitekti stiilis maastik, siis on nii mõnedki lõikamised mõttekas ette võtta just sügisel.