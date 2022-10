Vaata, mida peaks lillepeenras tegema, et taimed oleks järgmisel aastal lopsakad ja õitseks uhkelt!

See kõik on täiesti omal kohal, kui teie valduses on avar looduslik aed, kus leiavad talvise pelgupaiga ka kasulikud putukad ja kõhutäidet linnud. Kui aga unistuste aed ei ole ühe üle ilma tuntud maastikuarhitekti stiilis maastik, siis on nii mõnedki lõikamised mõttekas ette võtta just sügisel.