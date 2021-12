Turul on erinevaid toite, mis sisaldavad rahustavaid toimeaineid. Lisaks sellele, on müügil ka erinevaid rahustavalt mõjuvaid toidulisandeid. Need aga kahjuks ei ole lühiajalised lahendused. Nende söötmist ja andmist loomale tuleb tavaliselt alustada vähemalt kuu või kaks varem ning need ei toimi paraku iga looma puhul. Kuna iga looma toitainete vajadus on erinev, siis tuleks enne sellise toidu või toidulisandi andmist konsulteerida kindlasti oma loomaarstiga.