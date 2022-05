Heli Raamets: herned kasvuhoonesse ja mitu saaki

Tõsi, see tõi mind uue probleemini – talvised tormid on oma töö teinud ja triiphoone katus vajab väljavahetamist. Nagu internetist leitud töömehi läbi helistades selgus, on neil tööd nii palju, et nad pole minu katusevahetusest huvitatud. Lõpuks õnnestus leida sõbra tuttav, kes tuli kohapeale olukorda kaema ja tunnistas, et hinnapakkumist on väga raske teha, kuna ehitusmaterjali hinnad muutuvad päevadega. Lisaks pole sugugi kindel, et vajalikku kraami ka kohe saada on.