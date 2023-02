Kassinaeritee muudab kannus värvi, aga leevendab ka mitmeid ihuhädasid

Ravimtaimede kasutamise rusikareegel ütleb, et ravitee peaks koosnema ühest pearavimtaimest ja kahest-kolmest lisataimest, andku need siis ravile mingi lisaaktsendi, teele hea lõhna või ka ilusa värvi. Oleme juba rääkinud, kui ilusa punase tee annab vaarikavars või naistepuna ning kui kuldkollane on punetee. Kõige vägevam värvi muutja, suisa ilutulestik teetaimede hulgas on aga kassinaeris. Jah, seesama kassinaeriõis, mida ehk suvel aianurgast korjasime.