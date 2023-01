FOTOD | Maakodude 2022. aasta 10 ägedat kõrvalhoonet kasvuhoonetest terrassideni

Et uut hoonet ehitada, läheb ta kõigepealt oma metsa puid langetama. Siis viib sõbra juurde saeveskisse, teeb ümarpuidust saematerjali ja seejärel paneb lauad kuivama. Nii käib materjali varumine ja see võtab omajagu aega, sest ehitada saab ju ikkagi vaid kuivast puidust.

Laiaru-Alt talu asub kaunil Kõnnumaa maastikukaitsealal metsade, rabade ja vallseljakute vahel. Talu peremees Erik Tõntson on palkehituse meister, kes on oma metsa palkidest püsti pannud terrassiga sauna, aida ja keldri eeskoja.

„Tegime kasvuhoonele kivipõranda ja plaanisime taimedele osta mõned vannid või ehitada kastid. Kasvuhoone hakkas just valmis saama, kui avastasin müügilt Tšehhis toodetud isekastvad ratastega kastid. See oli üks väga tore leid, sellistest taimekastidest ei osanud ma isegi unistada!“ räägib Triin Abel õhinaga.

Sel aastal kasvas neil umbes 80 sorti tomateid. „Teeme alati sordi värvi ja viljade kuju kohta märkmeid ning anname maitseomadustele hindeid. Nii tekib nimekiri, mida kindlalt tasub kasvatada. Neile lisanduvad siis igasugused pigem põnevad katsetamise asjad.“

Pille Petesoo kanamaja, kastaed ja kasvuhoone

Tuntud kokandusportaali Nami-Nami asutaja Pille Petersoo koduaed Haabneemes köidab kompaktsuse ja läbimõeldusega. Aia loomise üks eesmärk oli, et siin kasvavad taimed sirguksid ühtaegu nii silmailuks kui ka söögiks.

Tarbeaias askeldavad kanad ja neil on tore elamu. Plastist korpus on ehitatud nii, et suvel ei lähe selles väga kuumaks ega talvel väga külmaks. Talvel paneb pererahvas kanamajale soojenduseks vatiteki ja sulelised elavad selles aasta läbi.

Perekond Junolaineni terrass ja kemps

Mari-Anne räägib, et maaelul on imeline võime tuua igaühes esile oskused, millest varem aimugi ei olnud. Justkui võluväel on avaldunud näiteks Ingmari puutööosavus, tema kuldsete käte ja sõprade abiga on valminud hoovis olev varjualune. Kätt on proovitud teistegi projektidega: maja trepid, terrass, Kamado grilli ümbris, saunalava, välikäimla ja varjualuse lauad.

„Need kõik on teinud selle maja rohkem meie nägu,“ kiidab Mari-Anne. „Taaskasutus ja oma kätega asjade tegemine on miski, mida me väga armastame, sellele aitavad kaasa ka piiratud rahalised ressursid.“

Terrassikonkursi võitja

Sel suvel Maakodu lugejatele välja kuulutatud terrassikonkursile laekus põnevaid terrasse. Võidu sai endale Paslepa külas asuv Anneli ja Arne Simmi terrass-suveköök.