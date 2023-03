KAEVAMISVABA AED, 3. OSA | Peenarde rajamiseks on mitu võimalust

Olemasolevaid peenraid kaevamisvabale meetodile üle viia on märksa lihtsam kui rajada muruplatsile uusi. Kui peenardel juurumbrohtusid pole ja peenrad on kaevamata, laota peenrapinnale 10 cm paksune kiht kompostmulda, talla see kergelt kinni ja istuta taimed või külva seemned.