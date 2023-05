Maakodu reisigrupil õnnestus prantsuse bussijuhid ära taltsutada

Vanaproua lossiaed

Pärast ülemuselt peapesu saamist, on toimunud totaalne muutumine. Nad on väga vastutulelikud ja sõidavad iga aia väravasse, nii et õhtuks oli kogunenud vaid 6000 sammu.

Üks teravamaid emotsioone tekitanud juhtum siiski oli. Nimelt on siinsed suhteliselt kitsad sõidurajad eraldatud asulates keskelt eraldussaarega, nii et suurel bussil tuleb seal vaikselt ukerdada. Ju ajas see harja punaseks kohalikul „ralliässal“, kes kimas bussist mööda, pööras järsult bussi ette ja jäi keset sõidurada seisma. Tänu meie bussijuhi kiirele reaktsioonile ei sõitnud me sõiduautole tagant sisse, vaid jäima pidama sõna otseses mõttes paar sentimeetrit enne seda. Ei tea, kas see on prantsusepärane liiklusraevu väljendus.