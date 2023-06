Maakodu aiakooli 10. osa. Eva Luigas õpetab püsilillede maailmas orienteeruma

Kui püsililli aeda targalt planeerida, jagub nende õisi varakevadest hilissügiseni. Lisaks õitele on paljudel püsikutel ka märkimisväärselt kena lehestik. Püsililled tärkavad peenral igal kevadel uuesti ja seetõttu on nende aeda valimisel vaja mitut omadust arvestada: millise lõimisega pinnast liik armastab, milline on ta niiskusevajadus, kui kõrgeks ta kasvab, kui kaua õitseb ning mis värvi on õied, varred ja lehed.