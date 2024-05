Sinise kuslapuu marjad saavad söömisküpseks enne maasikaid, Vaata, milliseid sorte koduaias kasvatada

Sinise kuslapuu kodukandiks peetakse Siberit, Kirde-Aasiat ja Jaapanit. 1836. aastast on Kamtšatkalt teada esimesi kirjalikke märkmeid, milles soovitati hakata söödavat kuslapuud aedades kasvatama. Asjahuviline selektsionäär Heinrich Albert Kurm tõi selle 1955. aastal Eestisse Pärnumaale oma koduaeda.

Loe ka - Noor pere kasvatab erilisi marju, mis on küpsed juba enne maasikaid

Külmakindel ja pikaealine taim

Sinine kuslapuu on pärit karmi külma kliimaga aladelt ja talle on iseloomulik hea külmakindlus, mis jääb tavapäraselt -45 °C juurde. Tema elueaks koduaias peetakse 20–30 aastat. Sinine kuslapuu on lameda ümara võraga 1,0–1,8 m kõrgune põõsastaim.