Heli Raamets: Tähelepanu on marjaaial

Kuigi mu aias on üks suur kuslapuu juba aastaid kenasti saaki andnud, olen nüüd väga elevil. Põhjuseks see, et eelmisel kevadel kuulsin metsmaasikamaitseliste marjadega söödava kuslapuu sordist ’Strawberry Sensation’. Muidugi pidin selle oma aeda saama! Oli vaid üks suur takistus: aias polnud selleks ruumi. Nimelt tuleks siniseid kuslapuid istutada parema saagi saamiseks kaks taime, mis teineteisele õietolmu annaksid, ja minu varasem põõsas selleks ei sobinud. Aga kuna aprikoos läks eelmise aasta juuni alguse külmadega hingusele, oli koht ühele taimele vabanenud. Lõpuks istutasin kaks taime ühte auku ja mure sai lahendatud. Nüüd ootan saaki, sest sinise kuslapuu marjad on väga varased ja saavad valmis enne maasikaid.