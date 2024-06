„Hiirte kogumine pakub erutavaid väljakutseid,“ ütleb lillepottides 48 erinevat hiirehostat kasvatav mees

Hostad on lihtsasti kasvatatavad ja populaarsed püsikud. Suurepärane dekoratiivsus, pikaealisus ja varjulembus on väärtused, tänu millele hostasid kasutatakse väga laialt koduaedadest linnahaljastuseni välja. Sorte on tuhandeid, need varieeruvad lehtede värvikombinatsioonide, kuju ja tekstuuri ning taimede suuruse poolest.