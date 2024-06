MAJAEHITUSE BLOGI | Vana pimeda trepihalli tuunisime uueks kuurist leitud kraamiga

Meil on aja jooksul orgaaniliselt välja kujunenud väga selge „meie kodu nägu“. Seda oli meie eelmises kodus (vaata SIIT) ja päris kindlasti leiab seda ka Hiiumaa talust. Suures plaanis on see geomeetriliste kujunditega puitlaudis, mis on enamikul juhtudel taaskasutatud materjalist ja tekstuurne, kuid värvivaene. Eelmises kodus oli sellel veidi rohkem nurgelist kantristiili, praeguses kodus veidi voolavamat merelähedust, kuid ükski tuttav ilmselt ei eksiks – see on just meie kodu.