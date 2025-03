Vastlapäeval lõigati juukseid, et need oleksid eriti tugevad ja vanatüdrukud said mehele

Kes saab mehele

Tubast tööd takistas ka tulesüütamise keeld. Tuntud on traditsiooniline ütlemine magamamineku aja kohta: vastlapäev valges, tuhapäev tuleta! Tulesüütamisest kardeti, et härjad hakkavad künniajal lõõtsutama ja hobused väsivad.

Eestlaste vastlakommetes on kõige iseloomulikum liulaskmine. 19. ja 20. sajandil pidi pikem liug tagama linaõnne, tänaseks on sellest saanud üksnes ütlus. Et linakasvatus muutus oluliseks elatusalaks 18.-19. sajandil, siis on arvatavasti pika liu seostamine linade pikkusega just sellest ajast pärit. Üheks viimaste sajandite eripäraks on olnud vastlateks jääkarusselli ehitamine või jääpurjekaga sõitmine.