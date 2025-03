Õunapuude ja pirnipuude lõikamine varakevadel. Põhjalik õpetus koos videotega

Viljapuid võib vajaduse korral lõigata ka suvel ja sügisel, alates juulist. Sellist lõikust on aga mõnevõrra keerulisem teha, sest lopsakate lehtedega kaetud puu puhul ei pruugi olla täpselt aru saada, milliseid oksi peaks võtma, milliseid jätma. Teisest küljest jällegi paistavad kuivanud oksad just siis paremini välja kui kevadel. Samas on siis kahju viljadega kaetud oksi maha lõigata.

Võra peab olema hõre selle pärast, et siis on seal palju valgust ja tekib rohkesti viljaoksi. Hõredas võras kasvavad õunad ka võra sees, need on suuremad ja ilusamad. Liiga tiheda võraga puul ei kasva head saaki, levivad ka haigused ja kahjurid.