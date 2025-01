25 nippi aiaomanikele, mida teha jaanuaris nii aias, toas kui ka keldris

Külma kaitseks võib lumest lagedatele peenardele lund kühveldada. Mõned labitatäied lund võib visata ka kasvuhoonesse. Teid ja radu lumest puhtaks rookides hoiduge siiski peenardele suurte kuhjade kühveldamisest. Parem on see loopida ühtlaselt aeda laiali.

Sula ilmaga jälgige, et lumesulamisvesi peenardele ei koguneks, võimalusel juhtige see kraavikestega eemale. Samuti on ohtlikud muutlike ilmadega tekkivad jääkoorikud.