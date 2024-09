Konkursi „Kauneim maakodu 2024“ osalejate kodud, aiad ja kõrvalhooned

„Haljastuses on kasutatud maakive, neid jagus peale vana sauna lammutamist kahele kiviktaimlale. Taimede valikul lähtusime sellest, et aiailu jaguks kevadest sügiseni.“

„Kui esimene laps sündis, siis tekkis mõte, et teeme 93-aastase vanaisa ca 35 aastat tagasi ehitatud mängumaja oma tütrele korda. Aeg läks, sündis teine tütar ja asi ikka venis. Ühel päeval otsustasin, et kaua ma ikka ootan. Lõpuks sai „ah, värvin lihtsalt üle“ majast kahte suvesse jätkunud projekt.“

„Aias on palju erinevaid lilli ja imeilus kiviktaimla paljude erinevate elupuu vormidega. Krundil on maakivist saunake, hoonetel laastkatused, suitsuahi ja maakividest laotud koseke. Kohe sauna kõrval on tiik.“

„Üle 40 aasta puudus talus pesemisvõimalus. Lõpuks sai valmis saun. Terrassi sisse on integreeritud tünnisaun. Sauna ääres on valminud okaspuude, pihlakate ja aedhortensiatega kaares peenar.“

„Talumaja on üle saja aasta vana ja maja ajaloost on köidetud raamat. Iluaed on 1,5 ha suurune, kus kasvab 700 erineva nimetusega puude ja põõsaste sorte. Liike on aias 400 ringis. Aias kasvab 300 roosi, 260 erinevat hosta sorti ning palju muid taimi.“