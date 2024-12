FOTOD | Imetle üheksat erilist Eesti elutuba ja kiika sealsetesse kodudesse!

Vääna-Jõesuus on vanast pumbamajast ehitatud mitmel korrusel paiknev silindri kujuline maja. „Renoveerisime vana hoone, mille detailplaneering märkis hoonestuse aluseks pinnaks ümara vormi. Kui oleksime teinud selle kandiliseks, kaotanuks me hoone sisepinda ning pidanuks rajama midagi täiesti uut,“ selgitas omanik.

Mikk ja Mari Jürjensi palkmaja

Mikk ja Mari Jürjens on koos kolme pojaga end sisse seadnud Kohila lähistele vahvalt kollaseks võõbatud palkmajja. Hoolimata esialgu kokku lepitust, et maale kolides uut maja ei ehitata, just nii neil juhuste kokkulangemise tulemusel läks.