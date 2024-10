Nüüdseks on saanud välismaise mustika kõrval ka kohalikust mustikast aastaringne mari meie poelettidel. Kuid suuremate kasvualade ja välismaalt sisse ostetud taimmaterjaliga on kaasa tulnud ka taimehaigused, mida varem siin ei esinenud. Kuigi aedmustikatelgi võib esineda taimehaigusi, ei põhjusta need veel suuri saagikadusid.