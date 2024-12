FOTOD | Maakodu 2024. aasta 21 erilist kõrvalehitist saunadest väliköökide ja basseinideni

Annika ja Ergo Evisalu hubase ja rustikaalse saunamaja ehitamine ja sisustamine on võtnud omajagu aega, praegugi veel ei saa pererahvas seda päris valmis olevaks kuulutada. Nende saun võitis konkursil „Eesti kauneim maakodu 2024“ kauneima kõrvalhoone tiitli.

Gaidi ja Tarmo Mölder on väga suure ettekujutusvõimega abielupaar, sest nii koledast majast, mille nemad Kalbu külla ostsid, ei unista ükski noor pere. Nelja aastaga ehitasid nad mahajäetud laudast-elamust oma neljale lapsele kodu , mida võiks eksponeerida nii Paunvere väljanäitusel kui ka Pariisi maailmanäitusel. See võitis konkursi „Eesti kauneim maakodu 2024“. Vana tõllakuuri kohale ehitasid nad väliköögi, kus kokaks õppinud paar pakub seltskondadele õhtusööke.

Saun vanas laudas

Kristiina Laanemetsa ja Margus Kangro saun on ehe näide, kuidas nutikalt taaskasutada vana puitmaterjali ning anda uus elu asjadele, mis mõnel pool vedelevad põõsas või prahihunnikus.

Haldjalik leivakoda Elvas

Elva külje all olev Kadaka leivakoda näeb välja nagu muinasjutu metsaonn, katusel paks lumekiht ja korstnast tõuseb suitsu. Perenaine Merle Sule astub 15kraadise külmaga õue lausa paljajalu.

Unistuste kasvuhoone Tartumaal

Suur tomatisõber Mehis Mölder ehitas naisele nii ilusa kasvuhoone , et seda hakkasid naabrinaisedki ihaldama. „Mul oli see kasvuhoone vaimusilmas olemas ja hakkasin lihtsalt otsast ehitama,“ selgitas mees.

Erilised hooned Saaremaal

Annika ja Janek Mõik on üles ehitatud Väike-Saadu talu, mis on justkui maapealne paradiis. Sinna on rajatud mätaskatusega suitsusaun ja välikäimla, maakelder, lillebuduaar ja poolenisti maa sees olev triiphoone.